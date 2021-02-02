DİSK Basın İş: Boğaziçili öğrencilere destek eylemini takip eden meslektaşlarımıza onlarca plastik mermi ve gaz sıkıldı

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı anları paylaşan DİSK Basın İş Sendikası "Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemini takip eden meslektaşlarımıza onlarca plastik mermi ve gaz sıkıldı. Yönetim Kurulu üyemiz Elif Akgül polis tarafından tartaklandı. Görevini yapan meslektaşlarımıza yapılan muamele kabul edilemez." diye yazdı.

DİSK Basın İş görüntülere şu notu düştü;