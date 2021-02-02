T24 LogoT24 Logo
Haberler

DİSK Basın İş: Boğaziçili öğrencilere destek eylemini takip eden meslektaşlarımıza onlarca plastik mermi ve gaz sıkıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti

02 Şubat 2021 18:52

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı anları paylaşan DİSK Basın İş Sendikası "Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemini takip eden meslektaşlarımıza onlarca plastik mermi ve gaz sıkıldı. Yönetim Kurulu üyemiz Elif Akgül polis tarafından tartaklandı. Görevini yapan meslektaşlarımıza yapılan muamele kabul edilemez." diye yazdı. 
 
DİSK Basın İş görüntülere şu notu düştü;
"Halk TV Muhabiri Erdinç Yılmaz ve Kameraman Murat Erkmen hedef alınarak atılan plastik mermilerle yaralandı. Gazetecilerin görevlerini yapması kolluk kuvvetinin saldırısı ile karşılanıyor. Hala haber takibi yapan meslektaşlarımız tehlikede.
 
Kadıköy'de haber takibi yapan Yönetim Kurulu üyemiz Elif Akgül darp edildi ve gözaltına alınmak istendi. Anayasal toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmak isteyen yurttaşlardan da gazetecilerden de elinizi çekin. Biz elimizi deklanşörden asla çekmeyeceğiz."
 
kadıköyistanbulboğaziçieylem

Diğer Videolar

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

CHP'li Emir: 1.5 milyon kayıp Pfizer aşısı, AKP kurultayına katılacak mutlu azınlığa mı uygulandı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24