DİSK 55'inci yaşını düzenlediği etkinlikle kutladı; ''Emeğin ucuz olduğu bu adaletsiz düzene karşı ayağa kalkıyoruz''

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 55. yaşını İstanbul’da İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlediği bir etkinlikle kutladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ''Hayatın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzene karşı ayağa kalkıyoruz. Biz kazanacağız” dedi.

Evresel'de yer alan habere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direnişleri süren Farplas işçileri ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da etkinliğe katıldı.

Sunuculuğunu Öykü Serter’in yaptığı etkinlikte Mazlum Çimen, Mercan Selçuk Dans Topluluğu ve Mor ve Ötesi sahne aldı.

Sık sık “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” ve “İnadına sendika inadına DİSK” sloganlarının atıldığı etkinlikte konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kapitalizm piyasaları, ayrımcı, otoriter ve faşizan rejimlerle ayakta durabiliyor. Dünyanın ve ülkemizin geleceği artık ‘bu böyle gitmez’ diyenlerin ve ‘kurtuluş kendi kollarımızda’ diyenlerin gücüne ve iddiasına bağlı. Lafı eğip bükmeden söyleyeyim DİSK olarak görevimiz nüfusunun dörtte üçü asgari ücret ile geçinen Türkiye’de ülkemizi üretenlerin yöneten olduğu bir emeğin Türkiye’si olarak tepeden tırnağa yeniden kurmaktır. 'Sabahın sahibi var' diyor ya usta sabahın da memleketin de sahibi var” dedi.

“Asgari ücreti güncelleyin''

Asgari ücretin son iki aydaki enflasyon verileriyle artık yetersiz kaldığını belirten Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücreti güncelleyin diyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Memleket büyüyorsa hakkımızı vereceksiniz. And olsun hakkımızı alacağız. Demokrasi olmadan emeğin hakları olmaz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkıyoruz. Bu karanlık zulüm günlerinde bir çıkış arıyorsak bu Türkiye işçi sınıfının eseri olacak. Ülkemizin aydınlık geleceği bizim ellerinizdedir. Hayatın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzene karşı ayağa kalkıyoruz. Biz kazanacağız” diye konuştu.