Dışişleri Bakanı'ndan Halkbank açıklaması: Bharara'nın FETÖ'yle bağları var; aleyhimizde ne varsa RT'liyor, beğeniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıldan bu yana tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'la aynı davada ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da tutuklanmasına dair davanın eski savcısı Preet Bharara'yı suçladı. Çavuşoğlu, "Davanın geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan kişi eski savcı Bharara. Zarrab dahil bu işin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bharara'nın sosyal medya hesabına baktığınız zaman, Türkiye aleyhine ne varsa RT'liyor, beğeniyor" dedi.