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Dışişleri Bakanı: YPG Menbiç'ten çekilmezse vuracağız!

02 Mart 2017 19:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çekilmemesi durumunda YPG'ye saldıracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamaya paralel olarak Menbiç’te YPG varlığına izin verilmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, gazetecilerin ABD’nin bölgedeki varlığına işaret etmesi üzerine, “ABD ile karşı karşıya gelme gibi bir durum olmaz. Hem ABD ile hem Rusya ile her gün görüşüyoruz” dedi. Çavuşoğlu Menbiç’in batısına Suriye ordusunun yerleşeceği yönündeki yeni haberleri de, “Suriye’de kesin bir ateşkes sağlanmazsa bölgede herkesin birbiri ile karşı karşıya gelme riski var” diye yanıtladı.

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