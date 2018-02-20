Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile YPG'nin anlaştığına yönelik iddialar için "YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir" dedi. Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gelmesi olasılığını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizi durduramazlar" ifadesini kullandı. 24 TV'de soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin konusunda YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, Suriye hükümeti güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi ve şunları söyledi: "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye detesk için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor."