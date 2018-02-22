T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütü ile mücadele eden kimseye karşı değiliz

22 Şubat 2018 16:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın harekât düzenlediği Suriye'nin Afrin bölgesine, rejime bağlı güçlerin girdiği yolundaki haberlerle ilgili "Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı" dedi. Çavuşoğlu, IŞİD ve PKK-YPG'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı olmadıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Nedense bu operasyon özellikle batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye'de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti. Bu operasyonun amacının ne olduğunu başından beri net söylüyoruz. Buradaki terör örgütlerine yöneliktir” dedi.

ETİKETLER

dışişleri bakanıçavuşoğlupkkypgtürkiyemenbiçSANAesadsuriye

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24