Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütü ile mücadele eden kimseye karşı değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK'nın harekât düzenlediği Suriye'nin Afrin bölgesine, rejime bağlı güçlerin girdiği yolundaki haberlerle ilgili "Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı" dedi. Çavuşoğlu, IŞİD ve PKK-YPG'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı olmadıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Nedense bu operasyon özellikle batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye'de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti. Bu operasyonun amacının ne olduğunu başından beri net söylüyoruz. Buradaki terör örgütlerine yöneliktir” dedi.