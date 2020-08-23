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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan, 'gönül selamı' paylaşımı

23 Ağustos 2020 13:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gönül selamı ile tüm dünyayla gönülden gönüle bağ kurduk” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter gönderisini #GönüldenTürkiyeTürkiye hastagi ile paylaştı. Bir videonun da yer aldığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Onun için gönül selamı” sözlerine yer verildi. Ayrıca videoda Bakan Çavuşoğlu’nun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Brüksel’de tüm dünya tarafından görüldü. Şimdi de tüm dünyada uygulanmaya başlandı” ifadelerine de yer verildi.

Gönül selamına şarkılı paylaşım

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “gönül selamı” verdiği anların bulunduğu kısa videolar üzerine, “Gönülden gönüle bir yol var/ Kapılma sakın benliğe/ Yol ver kardeşliğe/ Kilim gibiydi ülkem/ Her motifte bir renk/ Her motifte estetik/ Bak her motifte ahenk/ Cennetten bir köşe/ Kimi menekşe kimi lale/ Dizilmiş nizami inci gibi tane tane/ Muhabbetle yoğurulanın sırtı gelmez yere/ Ekmeğini paylaşanın emekleri zayi olur deme/ Çünkü vaz geçmemek gerek/ Alnımdan akar damla damla ismi emek” dizelerinin yer aldığı bir şarkı ile paylaştı.

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