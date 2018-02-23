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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşımıza çıkanları Finike portakalı gibi ezer geçeriz

23 Şubat 2018 20:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde belediyenin beton santralinin açılışına katıldı. AKP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'yi güçlendirmek için adeta seferberlik halinde daha çok çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin milletine, ümmete ve mazlum halklara karşı sorumlulukları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen içerde ve dışarda hainler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ayağına adeta pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen ülkelerin ve değişik terörist grupların var olduğunu anlatmamıza gerek yok. Milletimiz her şeyin farkında. Bütün engellerin üstesinden gelmemiz için çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olursak teröristleri bertaraf ederiz, tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Bu millet yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bilir. Haklı olduğumuz yerde hiçbir engeli tanımayız. Hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz. Onların hepsini Finike portakalı gibi ezer geçeriz. Bugün yaptığımız gibi" diye konuştu.

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