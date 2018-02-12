Dışişleri Bakanı: ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın perşembe günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında "İlişkileri ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak" açıklamasını yaptı. Türkiye Afrika İkinci Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuşan Çavuşoğlu'ndan satır başları şöyle: "ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. FETÖ konusunda YPG konusunda ve başka konularda hatalar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak.