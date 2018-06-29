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Disipline sevk edilen CHP'li Gürsel Erol'dan açıklama: Ben dava, onlar koltuk adamı

29 Haziran 2018 17:32

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol , düzenlediği basın toplantısında, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmesini değerlendirdi. Ailesiyle birlikte 95 yıllık CHP 'li olduğunu kaydeden Erol, "Ben 95 yıllık CHP tarihin aileden ve kökenden gelen bir mensubuyum. Büyük dedemiz CHP'nin ve meclisin ilk milletvekilidir. Biz bugüne kadar 95 yıllık siyasi hayatımızda hiçbir şartta ve koşulda CHP'nin dışında siyaset yapmadık ve düşünmedik. Asla böyle bir arzumuz olmadı. Biz CHP'nin etik değerleri ile yetişen biriyiz. Gençlik kolları genel başkanlığı, en genç il başkanlığı yapan, 2 dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim. 26. Dönem Tunceli, 27. Dönem ise Elazığ milletvekiliyim. Bir partiye gönül bağı olmak, bir partide olmak sadece üyelikle olmaz. Onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını benimseyerek olur. Bunlara her zaman sahip çıktım, bundan sonra da devam edeceğim. Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine, Türkiye'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim" dedi.

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