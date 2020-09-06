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Dışarıdan köy derneği içerisi kumarhane

06 Eylül 2020 11:56

İstanbul Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı öğrenilen bir köy derneğine operasyon düzenlendi. Binlerce oyun kartı ve pulunun ele geçirildiği operasyonda, kumar oynayan kişilere toplam 118 bin TL ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir köy derneğinde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede belirlenen adrese gitti. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri derneğin içine girdiklerinde çok sayıda kumar oyuncusunu suç üstünde yakaladı.

Binlerce pul ve kart

Ekiplerce yapılan operasyonla, bin 750 adet para yerine geçen oyun pulu ve 250 deste oyun kartı ele geçirildi. Derneğin içinde çok sayıda oyun masasının bulunduğu da görüldü. Kumar oynanmasına yer temin eden 1 kişi ve oyunu oynatan kurpiyer olarak tabir edilen 1 kişi, işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü. Ayrıca dernekte çalışan 5 kişinin sigortasının bulunmadığı ve mekanda tütün mamüllerinin bulundurulduğu tespit edildi.

118 bin 935 TL ceza kesildi

Kumar oynayan kadın ve erkeklerden oluşan toplam 27 kişiye Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince bin 225'er TL para cezası uygulandı. Öte yandan, bu kişilere, Covid-19 tedbirlerine uymamaktan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği kişi başı 3 bin 180 TL ceza kesildi.

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