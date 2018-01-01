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Dışarıdaki Gazeteciler'den tutuklu meslektaşlarına yeni yıl selamı: Özgür bir yıl dileğiyle...

01 Ocak 2018 20:57

Gazeteciler hapisteki meslektaşlarına özgür bir yıl dileğiyle bir kez daha selam gönderdi. Bir yıl önce aynı amaçla çekilen toplu fotoğrafta yer alan ve ertesi sabah gözaltına alınan Ahmet Şık, fotoğrafta kartonetiyle temsil edildi. Aralarında yakın zamanda tahliye olan Tunca Öğreten ve İnan Kızılkaya, Cumhuriyet Davası’nda tahliye edilen Musa Kart, Turhan Günay Kadri Gürsel’in de bulunduğu 100’e yakın gazeteci, hapiste olan 140’ın üzerindeki meslektaşına özgür bir yıl dileğiyle bir kez daha selam gönderdi. Geçen yıl yine yine aynı amaçla çekilen toplu fotoğrafta yer alan gazeteci Ahmet Şık, ertesi sabah gözaltına alınmıştı.

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