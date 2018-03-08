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Dışarıdaki Gazeteciler'den Cumhuriyet davası için çağrı: Adalet için Çağlayan'da buluşuyor, özgürlüğe gidiyoruz

08 Mart 2018 13:11

Dışarıdaki Gazeteciler, yayınladıkları bir video mesaj ile hem 8 Mart'ta düzenlenecek adalet nöbetine hem de 9 Mart'ta Silivri'de görülecek Cumhuriyet davasının duruşmasına çağrı yaptı. Çağrıda şu ifadelere yer verildi: "Gazeteci Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın tutuklu yargılandığı Cumhuriyet davasının duruşması 9 Mart 2018 Cuma günü Silivri'de. Hem 48 haftadır devam eden Adalet Nöbetine destek vermek için hem de duruşmaya çağrı yapmak için öncesinde yani 8 Mart 2018 perşembe günü de Çağlayan'da olacağız. Her ikisine de sizleri bekleriz."

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