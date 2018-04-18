Dışarıdaki Gazeteciler'den Akın Atalay için Çağlayan'da buluşma çağrısı: #AdaletİçinGel

Cumhuriyet davasında karar duruşması 24-25-26-27 Nisan'da 4 gün boyunca Silivri'de görülecek.Dışarıdaki gazeteciler platformu duruşma öncesi son kez düzenlenecek olan Adalet Nöbeti'ne çağrı yaptı. Platformun yaptığı çağrıda, "18 ayın sonunda Cumhuriyet Davası'nda karar duruşmasına gelindi. 24-25-26-27 Nisan'da 4 gün Silivri'de görülecek seri duruşmalar sonunda karar açıklanacak. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet gazetesinin İcra Kurulu Başkanı, Avukat Akın Atalay hala tutuklu. Karar öncesi son Adalet Nöbeti için bu Perşembe 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağız" denildi.