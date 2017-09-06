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'Dışarıdaki Gazeteciler'den 11 Eylül'deki Cumhuriyet davasına çağrı

06 Eylül 2017 13:22

Dışarıdaki Gazeteciler İnsiyatifi Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar, yönetici ve çalışanlarının serbest bırakılması için 11 Eylül’de Silivri’de görülecek duruşmaya çağrı yaptı. Cumhuriyet gazetesinin tutuklu bulunan yazar, yönetici ve çalışanları Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması 11 Eylül’de Silivri Cezaevi’nde görülecek. Gazeteciler tarafından yapılan çağrıda "Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Emre İper'e Özgürlük için 11 Eylül'de Silivri'deyiz" ifadelerine yer verildi.

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&#39;Dışarıdaki Gazeteciler&#39;den 11 Eylül&#39;deki Cumhuriyet davasına çağrı

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