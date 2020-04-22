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Dışarı çıkamayan çocukları için siteyi süslediler

22 Nisan 2020 13:30

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için aynı sitede oturan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonları süsleyerek kutlayacak.

Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki bir site sakinleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Çocuklar aileleri ile birlikte afişler hazırlayarak 23 Nisan için yazılar yazdı. Daha sonra hazırlanan afişler, balonlar ve Türk bayrakları ile balkonlar süslendi. En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken, aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı. Çocuklar 23 Nisan’a balkonlarda girecek.

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