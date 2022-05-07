T24 LogoT24 Logo
Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

07 Mayıs 2022 10:02

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan Adem K.'nın kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybederek su kanalına uçtu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen araçtan sürücü Adem K.'yi ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcuyu dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MersinTarsusOtomobilKanal

Diğer Videolar

Zülfü Livaneli: Abdülhamid’in zevkleri, eğitimi ve gönlü Batılı; Tayyip Bey ise Arap kültürüne yakın

Otomobil bankaya daldı: 2 yaralı

DP'li Enginyurt: Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bir kere daha yerle bir etti

İzol aşiretinden Cengiz İzol CHP'ye geçti: AK Parti'den ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nebati bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak

Türk Eczacıları Birliği: Eczane kapatma da dahil kademeli eylem planımız hayata geçirilecektir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24