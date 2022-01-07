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Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı

Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı

07 Ocak 2022 12:03

Fatih'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp bir kasap dükkanına daldı. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 19.30'da Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Ercan D., direksiyon başında rahatsızlanınca araç kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra park halindeki 3 motosiklete çarptıktan sonra kasaba girdi.

Kazada Ercan D. ile 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise 4 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kaldırıma çıkan aracın çarptığı motosikletlerin savrulduğu bazı kişilerin de yere düştüğü görülüyor.

İstanbulFatihKazaRahatsızlanma

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