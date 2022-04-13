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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü önce minibüse sonra otomobile çarptı

3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

13 Nisan 2022 16:08

İstanbul Ümraniye'de direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, önce minibüse ardından da başka bir otomobile çarptı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Kirişhane Caddesinde saat 10.00 sıralarında şeker hastası olduğu ve direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce minibüse ardından da başka bir otomobile çarptı.

Kaza yapan otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amacıyla çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören esnaf Ekrem Sezgin, “Önce minibüse vurdu daha sonra da önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı taraftaki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış. Direksiyonda bayılınca kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi” dedi.

Kaynak: DHA

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