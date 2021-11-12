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Direğe çarpan ve ceza yiyen alkollü sürücüden polise: Arabamın haline bak, sen ne diyorsun; hainlik yapıyorsun

Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı

12 Kasım 2021 13:43

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü bir sürücü, otomobili ile önce aydınlatma direğine çarptı ardından polis ekiplerine direndi. Sürücü kendisine ceza yazan polise "Arabamın haline bak, sen ne diyorsun; hainlik yapıyorsun" dedi. 
 
Zonguldak’ta alkollü olduğu öğrenilen B.K., otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi.
 
Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.
 
Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna "Sen etme" yanıtını verince, polis memuru da "Ben muayene etmeyeceğim" demesi gülüşmelere neden oldu.
 
Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak, sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkolmetreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.
 
Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
 
Kaynak: İHA
 
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