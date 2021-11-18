Dinleyici localarından yapılan 'Rabia' işareti TBMM Genel Kurulu'nda tartışma çıkardı

TBMM Genel Kurulu devam ettiği sırada, dinleyici localarına AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile gelen bir grup dinleyicinin ‘Rabia’ işareti yaparak AKP milletvekillerine selam vermesi tartışma yarattı. Dinleyiciler locadan çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP Milletvekili Çalık ile dinleyici localarına gelen bir grup yurttaş, locadan AKP milletvekillerine ‘Rabia’ işaretiyle selam verince tartışma çıktı. Dinleyiciler, Genel Kurul’a verilen arada locadan çıkarılırken, oturumun açılmasıyla birlikte Genel Kurul’da tartışma çıktı.

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şöyle konuştu:

“Biraz önce bir şey yaşadık. Gerçi genel bir mutabakat var ama bunun tutanağa geçmesi çok önemli. İç Tüzüğümüzün 169'uncu maddesi, dinleyicilerin nasıl davranacağını tarif ediyor ve diyor ki ‘Görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut veya herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. Sükunetle dinlerler. Buna uymayanlar dışarı çıkarılırlar’. Biraz önce bir grup izleyici, -tabii salona bütün uyarılara rağmen cep telefonu ve kayıt yapıcı cihazlarla girilmesi ayrı bir tartışma konusu, bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığı’na ayrı bir şikâyette bulunacağız- bir siyasi simgeyle salona yöneldiler ve bazı arkadaşlardan bu davranışları mukabele görünce bu tamamen arttı. Bu son derece yanlış, bu işin içinden çıkamayız. Biz, CHP Grubu olarak diyoruz ki ‘Bizi izlemeye gelen kim olursa olsun herhangi bir siyasi simge yapmayacak, alkış yapmayacak, sükunetle ve saygı içinde 169'a göre izleyecek’. Bu konuda riyaset makamının ve grupların teyitlerinin, eğer ediyorlarsa tutanağa geçmesini son derece kıymetli görüyoruz.”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da “Sayın Özel doğru bir konuya temas etti. Dinleyici localarında olan kişiler herhangi bir eylemde, işlemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’yle ilgili konularda alkış yapamazlar; konuşma icra edemezler. Buradaki yapılan görüşmelerde bizim milletvekili arkadaşlarımız selam verdiler, Sayın Özgür Özel bir işaret şeklinde anladı” dedi.

Yeniden söz alan Özel, “Bir siyasi simge, bir Rabia işareti, ‘helal olsun size’ diye bağırması, onun, oradan alkışlaması, bu Meclis’e yakışmayacak tutumdur. İşte ‘aslında selamladı da onu yanlış anladı’ bu doğru değil, bunun içinden çıkamayız. Yanlışa yanlış deyip doğruyu hep beraber savunacağız” diye konuştu.

TBMM İçtüzüğü’nün 169’uncu maddesi ise şöyle:

“Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükunet içinde ve Genel Kurul’un vakarına uygun bir şekilde oturmak zorundadırlar. Dinleyiciler, görüşmelerde kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.”

Kaynak: ANKA