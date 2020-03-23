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Dinlenmek için bir tarlaya sürü halinde inen leylekler ilginç görüntüler oluşturdu

23 Mart 2020 12:45

Baharın gelmesi ile birlikte göç etmeye başlayan leylekler, Bursa’nın İznik ilçesinde dinlenmek için indikleri tarlada ilginç görüntüler oluşturdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte binlerce kilometre uzaklıktan uçup Türkiye’ye göç eden leylekler, Bursa’nın meşhur leylek köyü Eski Karaağaç ve Gölyazı mahallelerindeki boş yuvaları doldurmaya başladı. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen leylekler, Türkiye topraklarına giriş yaptı. Güzergah üzerinde mola veren leylek sürüleri İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi Bağlariçi mevkinde bir tarlaya dinlenmek için inince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Binlerce leyleği tarlasının üzerinde bir arada gören çiftçi, ne yapacağını şaşırdı. Tarlaya inen yüzlerce leylek tarlada çalışanları da kendilerine hayran bıraktı. Tarlada çalışan işçiler, leylek sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi.
İlk defa bu kadar leyleği bir arada gördüğünü belirten tarla sahibi, "Bu yıl tarlaya ekilen mahsullerimiz bereketli bol verimli olacak" dedi.

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