Dinlemekten bıktı; dükkânına 'Dert tarifesi' astı

Antalya'da iş yerine gelenlerin derdini dinlemekten yorulan esnaf Arife Bircan , bu şikâyetini astığı bir tepki yazısıyla dile getirdi. Duvarına "Dikkat dert tarifesi" isimli yazı asan esnaf, dertlerin 10 dakikalık dinleme karşılığının 15 TL olduğunu belirtti. Derde göre değişen tarifede, koca derdi dinlemenin karşılığı ise 20 TL.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde giyim üzerine iş yeri bulunan Arife Bircan, gelen giden kişilerin sürekli kendisine bir dert anlatmalarından yoruldu. Bir çoraba dahi bakmaya giren kişinin kendisine kısa sürede başta koca, komşusu, kızı olmak üzere çeşitli dertler anlatmasından usandı. Bu gelen gidene bir de komşuları eklenince Bircan, ne yapacağını şaşırdı. Başkasının derdinden dert sahibi olmaktan korkan Bircan, kimseyi kırıp dökmeden ve hiçbir ticari kaygı düşünmeden bir yazıyla mesaj vermeye karar verdi.

'Dikkat dert dinleme tarifesi'

Bircan, dikkat çekmek ve dert dinlemek istemediğini belirtmek için iş yerinin içindeki masaya, 'Dikkat dert dinleme tarifesi' isimli yazıda: "Ailevi dertler 10 dakika, 10 TL; genel dert dinleme 10 dakika 15 TL; koca derdi dinleme 10 dakika 20 TL. Bütün dinlemelere duygularım dahildir. Ekstra gözyaşı dökme ücreti alınır. Vallahi siz bilirsiniz" yazısı astı.

Bu yazı bir müşterinin sosyal medyada paylaşılması ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Bircan ise kısa süreliğine de olsa mesajının yerini bulduğunu ve kimsenin dert yanmadığını bildirdi.

"Dert yanmalarından bıktım"

10 yıldır Şarampol'de esnaflık yapan Arife Bircan, son dönemde Koronavirüs nedeniyle işlerinin düşük olduğunu bildirdi. Ama en büyük sıkıntısının gelen giden kişilerin sürekli dert yanması olduğundan yakınan Bircan, "Bunların arasında komşularım da vardı, sürekli dert yanmalarından bıktım. Evim yakında olduğu için geç saatlere kadar iş yerimi açık tutuyorum. Gelenler bütün gün, 'Onun kocası böyle olmuş, onun karısı böyle olmuş, kızı böyle olmuş' demelerinden illallah geldi. Ben de karşımdakine kızamadığım için espri amaçlı iş yerimin girişindeki kasanın olduğu masaya belki bir caydırıcılığı olur diye yazı astım" dedi.

"Bütün dinlemelere duygularım dahildir"

Bircan'ın astığı 'Dikkat dert dinleme tarifesi' isimli yazıda, "Ailevi dertler 10 dakika, 10 TL; genel dert dinleme 10 dakika 15 TL; koca derdi dinleme 10 dakika 20 TL. Bütün dinlemelere duygularım dahildir. Ekstra gözyaşı dökme ücreti alınır? Vallahi siz bilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

"Şaka amaçlıdır"

Başkalarının derdini dinlemekten yorulduğunu ifade eden Bircan, "İnsanları kırmayayım dedikçe ben kırılıyorum. Bu yazıyı çekip sosyal medyaya atmışlar. Çok büyük beğeniler almış, ben de şaşırdım. Bu yazının asla bir ticari durumu yoktur, şaka ve mesaj amaçlı yazıldı. Bu yazı anlayabilene" diye konuştu.

"Mevlüt yeri gibi oluyor"

Mustafa Göksoy ise Arife Bircan'ın herkesin derdini dinlediğini belirterek, ayrıca caddenin en hayvansever esnafı olduğunu dile getirdi. Derdi olanın buraya geldiğini anlatan Göksoy, "Ablam her gelen misafirini iyi ağırlar. Bu iş yeri bir mevlüt yeri gibi oluyor. Bu espri çok güzel olmuş. Caddeye çıktığın zaman adres sorgulama yeri gibi oluyorsun. Ablam bu yazıyla mesajı vermiştir" dedi.