Din adamları birbirine girdi!

Moskova ile Kiev arasındaki siyasi gerilimin kiliselere de sıçradığı Ukrayna, din adamlarının yumruk yumruğa kavgasına sahne oldu. Ukrayna'daki bir kilisede ayin sırasında çıkan kavgada bir din adamı yaralandı. Olay, ülkenin batısında bulunan Ternopil iline bağlı Vinyatintsa kasabasındaki Uspenskiy Katedrali'nde yaşandı. Kiliseyi paylaşamayan din adamları, ibadet için gelen vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuştu. Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Başpiskopos Tihon Petranyuk ve beraberindeki rahipler ile, Kiev Patrikhanesi Ortodoks Kilisesi'nden Rahip İoann Boyko yumruk yumruğa birbirine girdi.