Dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı

Adıyaman’da, zabıta ve polis tarafından yakalanan dilencilerden birinin cebinden veresiye defteri çıktı. Mustafa O.’nun alacak listesinde 30 TL’den başlayıp bin 500 TL’ ye kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşıldı.

Adıyaman Zabıta Müdürlüğü ve emniyet ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı operasyon sırasında bir dilencinin üzerinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.’nun borç olarak para verdiği kişilerin listesi vardı. Mustafa O. isimli dilencinin üzerinden çıkan veresiye defterini inceleyen ekipler, alacak listesinde toplam 10 bin 595 lira borç olduğunu öğrendi.