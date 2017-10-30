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Dilenci: Günlük 500 lira kazanıyorum, niye çalışayım?

30 Ekim 2017 17:31

Niğde'de kucağında çocuğu ile dilenirken yakalanan 19 yaşındaki Yeşim Ş., "Dilenmek varken çalışılır mı? Günlük 500 lira kazanıyorum" dedi. Niğde Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları takip sonucunda dilencilik yapan Yeşim Ş.'yi suçüstü yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve adını söylemeyen kadının kimliğini belirlemek isteyen zabıta, polisten yardım istedi. Yapılan incelemede kadının adının Yeşim Ş. olduğu belirlendi. Aksaray'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen kadın, gazetecilerin neden dilendiği sorusuna ise "Niye çalışayım? Dilenmek varken çalışılır mı? Dilenmek daha kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500 lira kazanıyoruz. Aylık 5 bin ile 6 bin lira kazancımız oluyor" dedi. Gazetecilerin, "Çocuğunuz üşümüyor mu?' sorusuna ise Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir. Göçebe çocuğu o üşümez" dedi. Zabıta ekipleri üzerinden 8 lira para çıkan Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 lira para cezası keserek serbest bıraktı.

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