Dilek Kaya İmamoğlu: 8 Mart Hatıra Ormanımız için Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde fidan dikiyoruz

Dilek Kaya İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatıra ormanı için fidan dikileceğini duyurdu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan video ile 8 Mart'ta fidan dikimi için çağrı yapıldı.

"Tüm kadınlar mutlu olunca daha da güzelleşecek bir hatıra bırakıyoruz, 8 Mart Hatıra Ormanımız için #DünyaEmekçiKadınlarGünü’nde fidan dikiyoruz" notuyla paylaşılan videoda, "Bir hatıra bırakalım istedik. Umut dolu kadınlardan, cesur kadınlara bir hatıra. Yarın fidanlar ağaç olunca, kadınlar bizi anınca, tüm kadınlar mutlu olunca daha da güzelleşir bu hatıra. Siz de bu ormana fidanlarınızla destek olabilir, bir hatıra bırakabilirsiniz" denildi.