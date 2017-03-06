Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin iki yıl sonra yeni görüntüler

İstanbul Küçükarmutlu’daki evinde18 Ekim 2015 günü polis kurşunuyla katledilen 25 yaşındaki Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. BirGün gazetesinden Erk Acarer'in haberine göre, yeni görüntüler 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan polis memuru Y.M.'nin "Ben vurmadım" ifadesini de yalanlıyor. Dilek Doğan’ın öldürüldükten sonrasında geçen olay anı görüntülerinden özel harekat polislerinin kendi aralarındaki konuşmalarda teknikten olduğunu söyleyen birisinin "Abi özel harekât bir şahsı yanlışlıkla vurdu" diyor.