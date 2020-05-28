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Dikkatsizlik sonucu meydana gelen tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

28 Mayıs 2020 10:06

Samsun’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.
SAMULAŞ’a bağlı raylı sitem araçları (tramvaylar) 36 kilometrelik güzergahta Samsun'da ulaşım hizmeti veriyor. Özellikle kavşaklar, hemzemin geçitler ve yaya geçitleri kazaların en çok yaşandığı yerler olarak dikkat çekiyor. Bu noktalarda yaşanan tramvay kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Yaya ve otomobillerin karıştığı tramvay kazalarının genelde dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ifade eden SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Beler, “Kazaların önüne geçilmesi için en fazla yapılması gerek şey, dikkat etmemiz gerekiyor. Cep telefonunun sosyal hayata oldukça girmesinden ötürü kazalarda artış eğilimi var. Pandemi döneminde bu süreç biraz daha hızlanabilir. Çünkü pandemi sürecinde özel araç kullanımının arttığı gözlemleniyor. Bu beklenti sonucunda caddelerimize ve yollarımıza daha fazla araç yükü binecek. İnsanlar yaya olarak da sosyal mesafeye uyarak dolaşacaklar. Karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanılması, kulaklık ile müzik dinlenmesi tehlike arz ediyor. Riskli olan yerlerde cep telefonu ile fazla iştigal olunması daha çok hataya sebebiyet veriyor. Bu hataların sonucunda da bir anlık dalgınlıklar kazaya sebebiyet veriyor. Kazaların önüne geçilmesi için en önemli konu, dikkatin arttırılmasıdır” dedi.

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