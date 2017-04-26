Dikili ile Midillli arasında feribot seferleri başladı

İzmir'in Dikili İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferleri başladı. 25 Nisan'da başlayan turla gelen ilk turist kafilesi, Salı Pazarı'nda alışveriş yaptı. Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri düzenlenecek. Dikili-Midilli seferleri her hafta Salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden ve internet sitesi üzerinden alınabilecek, bilet ücreti 32 Euro olacak.