T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dikili ile Midillli arasında feribot seferleri başladı

26 Nisan 2017 16:45

İzmir'in Dikili İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferleri başladı. 25 Nisan'da başlayan turla gelen ilk turist kafilesi, Salı Pazarı'nda alışveriş yaptı. Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri düzenlenecek. Dikili-Midilli seferleri her hafta Salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden ve internet sitesi üzerinden alınabilecek, bilet ücreti 32 Euro olacak.

ETİKETLER

MidilliDikiliİzmirYunanistanTürkiyeferibot seferisalı

Diğer Videolar

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İçişleri Bakanlığı bir video ile anlattı: Aracınız hangi durumlarda çekilir

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

İzmir'de kadın cinayeti | Boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Türkiye'nin en yaşlı Ardıç ağacı, yoğun kar yağışına dayanamadı

YSK Başkanı'nın "Dünyanın en iyi seçim kurullarından biriyiz" sözlerine CHP'li Topcu'dan videolu yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24