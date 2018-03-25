Dijital veriler DNA'ya kaydedilebilir mi?

Paranızı ve önemli bilgilerinizi DNA'da saklayabileceğinizi biliyor muydunuz? Amerikan Twist Bioscience şirketi, dijital verileri DNA'ya kodlama yolları geliştiriyor. Dijital dosyalar önce DNA koduna dönüştürülüyor. Ardından bu kod, sentetik DNA'ya yükleniyor. Moleküler Biyolog Nick Goldman, "5 yıl sonra o kadar gelişecek ki eğer çok paranız ve önemli bilginiz varsa, burada saklayabilirsiniz" diyor. Goldman'a göre, 10-15 yıl içinde bu teknolojinin sıradan insanlar tarafından kişisel kullanım için satın alınabileceğini söylüyor.