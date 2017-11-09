Dijital ortamda üretilen kısa film: Fraktaal

Julius Horsthuis hazırladığı kısa film Fraktaal, yaklaşık 3 dakika boyunca sizi bambaşka bir evrene götürüyor. Horsthuis’un video açıklamasında da belirttiği üzere bu kısa filmin herhangi bir konusu bulunmuyor. Davetli olduğunuz dünyayı geziyor, yapıların ihtişamlı gölgelerinde dolaşıyorsunuz. Filmi farklı kılansa görsel açıdan etkileyiciliği ya da tahmin edeceğiniz üzere fark yaratan hikayesi değil. Tembel bir içerik üreticisi olduğunu itiraf eden Horsthuis, video için çizim ya da modelleme yapmadığını belirtiyor. Horsthuis’un Fraktaal’ı ismini matematikteki fraktaldan alıyor.