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Digor aşiretinin düğününde, balya balya paralar banka kasası gibi masaya yığıldı

Masaya oturan kişilerin, konukların büyük ilgisi nedeniyle paraları saymakta zorlandığı görüldü

08 Aralık 2021 13:21

Türkiye'nin ve Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Digor aşiretinin düğününden gelen görüntüler dikkat çekti. Takı törenine geçildiği sırada başta TL, dolar ve euro cinsinden masaya yığılan paralar görüntülere yansıdı.

Türkiye'nin ve Kars'ın en geniş aşiretlerinden biri olarak bilinen ve hatta geçtiğimiz aylarda ABD'nin Los Angelas kentinde yaptıkları düğün de büyük ilgi gören Digor aşireti, yine adından söz ettirdi. Aşirete ait başka bir düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

Balya balya para takıldı

Lüks bir mekanda gerçekleştirilen düğünde, konukların doyasıya eğlenmesinin ardından geçilen takı töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Konukların 10 bin TL, 10 bin TL şeklinde takı takması izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Dolar ve euro olarak takı takan vatandaşların da olduğu belirtildi. Takı töreninde paraları saymak için masaya oturan kişilerin, konukların büyük ilgisi nedeniyle paraları saymakta zorlandığı görüldü. Bu sırada takılan paraların masa üzerinde yığın oluşturduğu izlendi.

 

KarsDigorDüğünDolarEuroTL

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