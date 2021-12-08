Digor aşiretinin düğününde, balya balya paralar banka kasası gibi masaya yığıldı

Balya balya para takıldı
Lüks bir mekanda gerçekleştirilen düğünde, konukların doyasıya eğlenmesinin ardından geçilen takı töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Konukların 10 bin TL, 10 bin TL şeklinde takı takması izleyenlerde şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Dolar ve euro olarak takı takan vatandaşların da olduğu belirtildi. Takı töreninde paraları saymak için masaya oturan kişilerin, konukların büyük ilgisi nedeniyle paraları saymakta zorlandığı görüldü. Bu sırada takılan paraların masa üzerinde yığın oluşturduğu izlendi.