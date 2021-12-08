Digor aşiretinin düğününde, balya balya paralar banka kasası gibi masaya yığıldı

Türkiye'nin ve Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Digor aşiretinin düğününden gelen görüntüler dikkat çekti. Takı törenine geçildiği sırada başta TL, dolar ve euro cinsinden masaya yığılan paralar görüntülere yansıdı.

Türkiye'nin ve Kars'ın en geniş aşiretlerinden biri olarak bilinen ve hatta geçtiğimiz aylarda ABD'nin Los Angelas kentinde yaptıkları düğün de büyük ilgi gören Digor aşireti, yine adından söz ettirdi. Aşirete ait başka bir düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.