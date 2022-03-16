T24 LogoT24 Logo
Haberler

Didem Arslan Yılmaz, isyan ederek bağırdı: O kadını zorla tutuyorsun; kimsin sen, kimse sana bir şey yapamıyor mu?

''İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ihbarda bulunuyorum''

16 Mart 2022 15:34

Show TV ekranında program sunan Didem Arslan Yılmaz, bir kayıp olayını araştırırken canlı yayında çileden çıktı. Yılmaz, "Çıldıracağım artık" diyerek canlı yayında öfkelendi. Yılmaz, Sevgilisi olan kızları zorla evinde tutarak fuhuş yaptırmaya zorladığı iddia edilen Ali Borazan'a ''O kadını zorla tutuyorsun; kimsin sen, kimse sana bir şey yapamıyor mu?'' diye sordu. 

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında ortalık karıştı. Sevgilisi olan kızları zorla evinde tutarak fuhuş yaptırmaya zorladığı iddia edilen Ali Borazan hakkında konuşan Yılmaz, canlı yayında öfkelendi. 

Haberler.com'da yer alan habere göre, iddiaların odağındaki Ali Borazan ile anne canlı yayında yüzleşti. Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i evinde zorla tutmakla itham edelin Ali Borazan'ın genç kadına şiddet uygulayıp zorla madde verdiği ileri sürüldü. Özlem'in 9 aylık çocuğunun cinsel organında sigara söndürdüğü öne sürülen Ali Borazan canlı yayına bağlandı ancak Özlem'in yüzünü göstermedi.

Canlı yayında "Çıldıracağım artık, yeter" diye bağıran Yılmaz, şu sözlerle isyan etti:

"Sen kimsin ya... Kadınların biri geliyor biri gidiyor fuhuş yapılıyor. Bir yayıncı olarak ihbarda bulunuyorum. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ihbarda bulunuyorum. Ödemiş Emniyet Müdürü'ne de ihbar da bulunuyorum. Sayın müdür Hasan Bey'di değil mi adı, bir genç kız 'kendi rızasıyla orada kalıyor ve ben bir şey yapamam' dediniz. O kadın kendi rızasıyla kalıyorsa kameraların karşısına geçip 'ben bu adamı seviyorum kendi rızamla kalıyorum' diyemez mi? Diyemiyorsa 'bu kadın orada kendi rızasıyla kalıyor' diyebilir miyiz sayın müdür? Allah'ınızı kitabınızı severseniz kurban olayım ya. Sonra bu kadının parçalanmış cesedini mi arayalım sizinle beraber. Olacak iş mi ya? Ben çıldıracağım ya... Şu anda kadını göstermiyor. 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Orasına burasına sigara basmışlar. Cinsel organında sigara söndürmüşler ben söylerken çok kötü oluyorum. Yazık ya... Burası kabus evi. Ali Borazan karşısında benim de can güvenliğim yok. Tehdit edip kapattı. Bir zahmet evine gidip o kadınla bir konuşur musunuz? Bu yayını ben İzmir Emniyeti'ne yapıyorum. Başka kimseye yapmıyorum."

Didem Arslan Yılmazshow twizmirödemiş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Gelini yanlışlıkla diğer oğluna isteyen babanın videosu viral oldu

Ahmet 'Jahrein' Sonuç: Bütün barınakları doldurup dışarıda kalanların hepsini itlaf edeceğiz, dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler böyle yapar

Düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci: Size iyi bir haberim var, Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez!

Taksi ile çarpışan otomobil dükkâna daldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24