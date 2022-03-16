Didem Arslan Yılmaz, isyan ederek bağırdı: O kadını zorla tutuyorsun; kimsin sen, kimse sana bir şey yapamıyor mu?

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında ortalık karıştı. Sevgilisi olan kızları zorla evinde tutarak fuhuş yaptırmaya zorladığı iddia edilen Ali Borazan hakkında konuşan Yılmaz, canlı yayında öfkelendi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, iddiaların odağındaki Ali Borazan ile anne canlı yayında yüzleşti. Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i evinde zorla tutmakla itham edelin Ali Borazan'ın genç kadına şiddet uygulayıp zorla madde verdiği ileri sürüldü. Özlem'in 9 aylık çocuğunun cinsel organında sigara söndürdüğü öne sürülen Ali Borazan canlı yayına bağlandı ancak Özlem'in yüzünü göstermedi.

Canlı yayında "Çıldıracağım artık, yeter" diye bağıran Yılmaz, şu sözlerle isyan etti:

"Sen kimsin ya... Kadınların biri geliyor biri gidiyor fuhuş yapılıyor. Bir yayıncı olarak ihbarda bulunuyorum. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ihbarda bulunuyorum. Ödemiş Emniyet Müdürü'ne de ihbar da bulunuyorum. Sayın müdür Hasan Bey'di değil mi adı, bir genç kız 'kendi rızasıyla orada kalıyor ve ben bir şey yapamam' dediniz. O kadın kendi rızasıyla kalıyorsa kameraların karşısına geçip 'ben bu adamı seviyorum kendi rızamla kalıyorum' diyemez mi? Diyemiyorsa 'bu kadın orada kendi rızasıyla kalıyor' diyebilir miyiz sayın müdür? Allah'ınızı kitabınızı severseniz kurban olayım ya. Sonra bu kadının parçalanmış cesedini mi arayalım sizinle beraber. Olacak iş mi ya? Ben çıldıracağım ya... Şu anda kadını göstermiyor. 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Orasına burasına sigara basmışlar. Cinsel organında sigara söndürmüşler ben söylerken çok kötü oluyorum. Yazık ya... Burası kabus evi. Ali Borazan karşısında benim de can güvenliğim yok. Tehdit edip kapattı. Bir zahmet evine gidip o kadınla bir konuşur musunuz? Bu yayını ben İzmir Emniyeti'ne yapıyorum. Başka kimseye yapmıyorum."