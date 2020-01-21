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Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz" dedi

21 Ocak 2020 13:39

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, HaberTürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı dava sürecinde 'beraat' alarak tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil'in yeniden tutuklanmasıyla ilgili hararetli bir şekilde konuşurken moderatör Didem Arslan Yılmaz, "Hocam birden bire endişelendim, su getirelim mi, iyisiniz değil mi?" dedi. 

Bunun üzerine Şen, "Yok hayır getirme, her şey yolunda, en fazla burada ölürüz. En azından hayırlı bir iş için, hukuk yolunda ölürüz. Millet belki der ki, 'Bu adam burada canını verdiyse bakalım ne demek istedi'" ifadelerini kullandı. 

Şen'in bu sözleri programın diğer konuğu hukukçu Faik Işık'ı ve Didem Yılmaz'ı güldürdü. O anların ardından yayın normal akışıyla devam etti. 

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