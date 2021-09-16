Didem Arslan Yılmaz'dan susmayan konuğa: Çan çan çan, ay çıldıracağım

27 yaşında 4'üncü evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.

Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi. Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek sitem etti.