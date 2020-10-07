T24 LogoT24 Logo
Haberler

Canlı yayında, kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı

Yılmaz'a gelen bir sms mesajı gözyaşlarına neden oldu.

07 Ekim 2020 09:00

Sunduğu "Vazgeçme" adlı programda, babası cinayete kurban giden bir kadınla konuşan Didem Arslan Yılmaz,  11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı.

Stüdyo konuğu Çiğdem Gürbüz'ün kaybettiği babasına olan özlemini anlattığı sırada gelen bir sms mesajı Didem Arslan Yılmaz'ın gözyaşlarına neden oldu. 

Gürbüz, bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken, Didem Arslan Yılmaz'a bir mesaj geldi. Mesajın sahibi 11 yıl önce kaybettiği babası Kasım Arslan'ın kabrinde görev yapan görevliydi. Baba Arslan'ın mezarının son halini paylaşan görevlinin mesajı ardından Didem Arslan Yılmaz stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem Gürbüz'e, "Ben de babamı 2009 yılında kaybettim. 11 sene geçmiş. Onu çok özlüyorum. Sen de babanı özlüyor musun?" diye sordu.

ETİKETLER

Didem Arslan YılmazVazgeçmeÇiğdem Gürbüzcanlı yayınağladıgözyaşlarını tutamadıbabasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz

Diğer Videolar

Koronavirüs aşıları bulundu ama güvenilirliği ne?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Kasım 2020

Aracında unutulan 300 bin Euro'yu sahibine teslim eden taksici konuştu: 70 bin lira kredi borcum var; yine olsa yine yaparım

Saadet Partisi'nden 'Bir Başkadır Türkiye'de pandemi' videosu: Yönetme kapasitesi düşük bir iktidar var karışımızda!

Restoranda maskesiz yemek yiyen New Jersey Valisi'ne küfürlü tepki

Youtuber Enes Batur’un kaza yaptığı anlar kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Ülkeyi beğenmiyorsan Amerika’ya git, kapı orada” diyen kadına cevap verdi:...

Kongrede alkış gelmeyince Erdoğan: Eskiden salonlar alkışlarla inlerdi... ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılacak?” sorusuna Sağlık Bakanı Koca’dan yanıt...

Mansur Yavaş, Başkent Büfe'leri açmaya başladı...

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek...

Bursa Valiliği'nden kısıtlamaya rağmen açık olan restoranla ilgili açıklama: Kız...

Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Ülkeyi beğenmiyorsan Amerika’ya git, kapı orada” diyen kadına cevap verdi:...

Kongrede alkış gelmeyince Erdoğan: Eskiden salonlar alkışlarla inlerdi... ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24