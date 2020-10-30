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Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu

30 Ekim 2020 10:42

Programcı Didem Arslan Yılmaz, kendisini terk eden eşine kavuşmak isteyen Mehmet isimli kişiyi, yıllardır karısına şiddet uyguladığını öğrenince canlı yayından kovdu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Büyükkılıç, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk oldu. Mehmet Büyükkılıç, geçen yıl Yozgat'ta tarlada fasulye dikerken eşi Fatma Büyükkılıç ile tartışma yaşadıklarını, eşine bir tokat attığını ve bunun üzerine 4 çocuk annesi eşinin İstanbul'da yaşayan oğlu tarafından alınıp kendisinden uzaklaştırıldığını söyledi.

"30 Yıldır şiddet uyguluyor"

Büyükkılıç, oğlunun eşini zorla yanında tuttuğunu söyleyerek canlı yayında yardım istedi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan eş Fatma Büyükkılıç ise 30 yıldır eşinden  gördüğünü, eşinin ona kürekle vurduğunu ve bunun üzerine hastaneden darp raporu aldığını söyledi.
 
Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, "Ben eşini döven erkekleri programıma almam" diyerek Mehmet Büyükkılıç'ı stüdyodan kovdu.

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