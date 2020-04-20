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Dezenfektan araçları çocuklar için 23 Nisan'a özel 'ejderha, dinozor ve fil olacak'

20 Nisan 2020 16:34

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, dezenfektan araçlarını ejderha, kamyonları dinozor, kepçeleri dev kulakları ve hortumuyla file dönüştürecek ve şehri baştan sona gezip çocukların bayramını kutlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların bayraklarıyla balkonlarından eşlik edeceği konvoyla 23 Nisan’a yakışan bir tablo ortaya çıkacağını söyledi. 

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümünün de kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Yeni tip Koronavirüs salgının Türkiye’ye de ulaşmasıyla birlikte Muratpaşa’da her gün cadde ve sokakların temizliği ve ilaçlanmasında kullanılan ve çocukların balkonlardan seyretmek durumunda kaldığı iş makinaları bayramın kutlanacağı perşembe günü ejderha, dinozor, dev kulakları ve hortumuyla fil haline gelecek, damperler birer akvaryuma dönüşecek. 

Başkan Uysal etkinlikle ilgili, “TBMM’nin yani Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran meclisin 100’üncü yılı. Dolayısıyla özel bir anlamı var. Salgın koşullarında kutluyoruz bayramımızı, ne yazık ki. Ancak halkımızın sokaklara çıkmak zorunda olmayacağı, çocuklarımızla balkondan katılım sağlayacağı hoş bir kortejimiz var. İş makinelerimizi hazırladık, süsledik. Güzel bir kortej yapacağız" dedi.

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