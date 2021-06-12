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Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Çubuk'tan "Maskeni tak" diyen polise: Al sana biber gazlı maske, sen kullan

12 Haziran 2021 09:06

Taksim'de, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında dile getirdiği devlet-siyaset-mafya ilişkisine dair iddialara ilişkin protesto düzenleyen Devrimci Partililere polis müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesi sırasında gözaltı işlemi yapıldı. 

Polis müdahalesi sırasında yaşanan tartışma sırasında bir polis, maskesini çıkaran Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Burcugül Çubuk'a maske uyarısı yaptı. Yaşanan tartışma sırasında birber gazı sıkan polisin maske uyarısına öfkelenen Çubuk,  "Maskeni tak" diyen polise, "Al sana biber gazlı maske, sen kullan. Sizin sistemimiz öldürüyor" diyerek tepki gösterdi.

 

Video: Zeynep Kuray

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