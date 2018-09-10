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Devrilen TIR'dan çıkan 2 kişi, ambulansı görünce olay yerinden kaçtı

10 Eylül 2018 15:29

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, lastik yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR'dan çıkan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansı görünce kaçtı. Olay akşam saatlerinde, Gebze Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 D 5476 plakalı lastik yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Devrilen TIR'ın içerisinden 2 kişinin çıktığı ve olay yerine gelen ambulansı görünce yaya olarak yol kenarındaki ormanlık alana kaçtıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 5 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Jandarma olay yerinden kaçan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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