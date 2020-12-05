Devlet televizyonunda başbakanın sözünü kesen sunucu: Doğruları söylemiyorsunuz

T24 Haber Merkezi

Avusturya devlet televizyonunda, Koronavirüsün yayılma sebebinin tatile giden yabancılar olduğunu öne süren başbakan Sebastian Kurz'a, sunucu göçmenleri kast ettiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Söylediği sözlerle göçmenleri kast etmediğini dile getiren Kurz'a tepki gösteren sunucu, içişleri bakanının açıklamalarını da hatırlatarak ısrar etti.

Tartışmanın devam etmesi üzerine " Konuşabilir miyim?" diyen Kurz'un sözünü kesen sunucu "Ama doğru söylemiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.