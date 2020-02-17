Devlet hastanesindeki uzun kuyruk vatandaşları isyan ettirdi: Sağlıkta reform diyerek rezaleti yaşatanlar bunu görsün!

Kocaeli Gebze'deki Fatih Devlet Hastanesi’nde aşırı yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi.

Videoda bir vatandaş, hastanedeki uzun kuyrukları çektiği videoda,"Ülkede sağlık sisteminin geldiği rezaleti anlatıyor bu. Bu ülkeyi yönetenler, çağ atlayanlar (!) görsünler bunu. Çağ mı atlattılar, batırdılar mı?" ifadesini kullandı.

Videoyu çeken kişinin yanındaki vatandaşların da, "Çek, çek bunu canlı ver" dediği duyuluyor.

Videonun devamında yürüyerek hastanedeki sıra kuyruğunun nereye kadar uzandığını görüntüleyen vatandaş, "Sağlıkta reform diyerek rezaleti yaşatan ülkeyi yönetenler gelsin ve bu rezaleti görsün" dedi.

Hastaneden görüntüler paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "17 yıldır iktidardasınız, Fatih Devlet Hastanesi’nde vatandaşın mağdur edildiği şu rezaleti nasıl açıklayacaksınız?" notunu düştü.