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Devlet Bahçeli'den, İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi: Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim, nesli tükenen balinaları mı anlatalım?

13 Şubat 2018 14:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrin, iç siyasete malzeme olmamalı" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Zeytin Dalı Harekâtı siyasete alet edilmemelidir" sözlerine "Zeytin Dalı Harekâtı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir?" tepkisini gösterdi.

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