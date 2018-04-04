Devlet Bahçeli: Yılanlara, kaçanlara inat MHP ayakta

MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş için düzenlenen anma töreninde konuştu. Bahçeli MHP'den ayrılanlara sert çıktı,""Yılanlara kananlara kaçanlara inat bugün MHP ayaktadır. Güçlüdür kararlıdır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Yılanlara kananlara kaçanlara inat bugün MHP ayaktadır. Güçlüdür kararlıdır. Türkiye ve Türk milleti hasımları karşısında sarsılmaz bir duruş ortaya koyuyor. Mücadelemizi sürdürüyoruz. İstikrar ve huzurun tarafında duracağız. Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorundayız. Fitneye karşı uyanık kalmak durumundayız"