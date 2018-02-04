MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'nın ÖSO'yla beraber Suriye'nin kuzeybatısına yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Bahçeli, "Bu tablo bizleri mutlu ederken elbette birilerini de rahatsız ediyor. Varsın rahatsız olsunlar, varsın çekemesinler, varsın kıvrım kıvrım kıvransınlar. Herkes gider Mersin'e bunlar gider tersine" dedi. Devlet Bahçeli: TSK ile ÖSO'nun işbirliği elzemdir, yararlıdır "İster Fırat'ın doğusu ister batısı, PKK/PYD nerede bulunursa bulunsun, canidir, katildir, haindir. Şiddetle cezalandırılmalıdır. ÖSO, Mehmetçik ile omuz omuza çarpışan bir oluşumdur. Bu yapı içinde çok sayıda Türkmen soydaşlarımız da bulunmaktadır. Omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıplar olmuştur. ÖSO, topraklarını koruma çabasındadır, ÖSO Suriyelilerin zulüm karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Halen Afrin'de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılmaktadır. TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır"