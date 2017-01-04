T24 LogoT24 Logo
Haberler

Devlet Bahçeli: Meclis'te de referandumda da oyum 'Evet'

04 Ocak 2017 17:10

MHP grup toplantısından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Meclis'te önümüzdeki haftadan itibaren görüşülmeye başlanacak olan Anayasa değişikliği paketine 'evet' oyu vereceğini, referandumda da yine 'evet' diyeceğini açıkladı. Bir gazetecinin, parti içinden bazı milletvekillerinin Anayasa değişikliği konusunda eleştirileri olduğunu hatırlatınca, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Genel Kurul'a geldiğinde de oradaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek 'evet' oyum vardır, onu da vereceğim. Verdiğim 'evet' oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım."

ETİKETLER

Devlet BahçelireferandumMHPoyumevetgazetecilergrup toplantısıyanıtladısoruvideoizleAnayasa değişikliği

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24