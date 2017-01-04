Devlet Bahçeli: Meclis'te de referandumda da oyum 'Evet'

MHP grup toplantısından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Meclis'te önümüzdeki haftadan itibaren görüşülmeye başlanacak olan Anayasa değişikliği paketine 'evet' oyu vereceğini, referandumda da yine 'evet' diyeceğini açıkladı. Bir gazetecinin, parti içinden bazı milletvekillerinin Anayasa değişikliği konusunda eleştirileri olduğunu hatırlatınca, Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Genel Kurul'a geldiğinde de oradaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek 'evet' oyum vardır, onu da vereceğim. Verdiğim 'evet' oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım."