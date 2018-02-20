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Devlet Bahçeli: Esad, Afrin'e girerse sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır

20 Şubat 2018 16:25

MHP lideri Bahçeli, Suriye hükümeti güçlerinin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'e gireceğine yönelik haberlerle ilgili "Esad, Afrin'e girerse sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır" ifadesini kullandı. "Kimsenin toprağında gözümüz yoktur" diyen Bahçeli, "Gözü olan varsa, o gözü çıkarmasını da iyi biliriz" dedi. Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Esad Afrin'e girerse, PKK,YPG ile aynı cepheye düşerse sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır. Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir? Bu nasıl bir çarpıklıktır. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır ancak Esad, kendi topraklarından bize yönelen terör tehditlerine karşı başa çıkmak için girişime yönelmemiştir. Afrin'de açık tavır alması felakete davetiye işlevi görecektir. Türkiye, Afrin'de bir savaşın tarafı değil, terörle haklı bir mücadelenin içindedir. Suriye yönetiminin Türk ordusuna işgalci demesi de yalnızca hezayandır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ama kimsenin de topraklarımızda gözünün olmaması tarihi bir mükellefiyettir. Gözü olan varsa, o gözü çıkarmasını, çomak sokmasını çok iyi bilir, çok da iyi yaparız"

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