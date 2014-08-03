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Devlet Bahçeli eleştirdi, TRT canlı yayını kesti

03 Ağustos 2014 16:17

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde halka seslendi. Bahçeli burada yaptığı konuşmada TRT’nin Cumhurbaşkanı adaylarına eşit süre ayırmamasından şikayet etti. TRT’nin patronunun millet olduğunu belirten Devlet Bahçeli, “Ama sabahtan akşama kadar TRT Recep Tayyip Erdoğan propagandası yapar 500 saati ona, 5 saati bir adaya, 7 saati diğer adaya ayırır ise burada millet artık patron olmaktan çıkmış aday Erdoğan patron olmuş, TRT ona hizmet ediyor demektir” diye konuştu. Bahçeli’nin bu sözlerinin hemen ardından konuşmayı canlı yayınlayan TRT haber kanalı yayını kesti.

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