Devlet Bahçeli'den Özlem Gürses'e gönderme: "'Gülnaz Şırınga'ya geçmiş olsun diliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gazeteci Özlem Gürses'e gönderme yaparak, "Gülnaz Şırınga'ya geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Gazeteci Özlem Gürses katıldığı bir televizyon programında, Gazete Pencere'de yer alan bir parodi mizah haberini gerçekmiş gibi sunarak, "Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşire darp edilmiş" diye konuştu.

Açıklamasında, hata yaptığını belirten Gürses "Bu hatam için tüm Halk TV izleyicilerinden, yayın konuğumdan, bu mizahı sayfasına taşıyan meslektaşlarımdan ve sizlerden özür dilerim" dedi.

MHP lideri Bahçeli ise bu konuyu partisinin grup toplantısına taşıdı. Bahçeli "Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin başına gelmiş bir şiddet hadisesidir. Sokak aralarında gizlenen kalabalık bir grup bu kardeşimiz tek başına yakalayınca darp etmişler, dayaktan geçirmişler. Devir değişti mertlik bozuldu. Yazık ki şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.